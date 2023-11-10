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奉上專屬好茶
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前往門市品茗
    臺北本店
    地址：臺北市中山區中山北路一段95號
    電話：02-25618738
    營業時間：週一~週日 10:00-19:00
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    2012年底，王德傳茶莊由長春路轉境到中山北路臺北本店，依舊是中國紅底黑落的蒼勁書法傳達王德傳的中國茶印象，面對下一個風華十年的展開，王德傳茶莊回歸中國文人的問世態度，一切從本質出發，將作學問的態度來經營茶莊，以古書閣概念藏納茶香, 細膩詮釋當代讀書人生活的美好縮影。王德傳將空間讓給茶香，奉茶時間留給客人，任一眼角餘光，都能展顏心緩，靜下心來，品一杯茶的細緻與美好。

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    臺北敦南店
    地址：臺北市大安區敦化南路二段111號
    電話：02-23770370
    營業時間：週一~週六 11:00-19:00,周日店休
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    2012年底，王德傳茶莊由長春路轉境到中山北路臺北本店，依舊是中國紅底黑落的蒼勁書法傳達王德傳的中國茶印象，面對下一個風華十年的展開，王德傳茶莊回歸中國文人的問世態度，一切從本質出發，將作學問的態度來經營茶莊，以古書閣概念藏納茶香, 細膩詮釋當代讀書人生活的美好縮影。王德傳將空間讓給茶香，奉茶時間留給客人，任一眼角餘光，都能展顏心緩，靜下心來，品一杯茶的細緻與美好。

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    臺北永康店
    地址：臺北市大安區永康街10-2號
    電話：02-23212319
    營業時間：週一~週日 12:00-20:00
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    2012年底，王德傳茶莊由長春路轉境到中山北路臺北本店，依舊是中國紅底黑落的蒼勁書法傳達王德傳的中國茶印象，面對下一個風華十年的展開，王德傳茶莊回歸中國文人的問世態度，一切從本質出發，將作學問的態度來經營茶莊，以古書閣概念藏納茶香, 細膩詮釋當代讀書人生活的美好縮影。王德傳將空間讓給茶香，奉茶時間留給客人，任一眼角餘光，都能展顏心緩，靜下心來，品一杯茶的細緻與美好。

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    遠東SOGO百貨臺北復興館
    地址：臺北市大安區忠孝東路三段300號B3 (捷運忠孝復興站2號出口)
    電話：02-87721883
    營業時間：週日~週四09:00-21:30，週五-週六、例假日前夕09:00-22:00
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    2012年底，王德傳茶莊由長春路轉境到中山北路臺北本店，依舊是中國紅底黑落的蒼勁書法傳達王德傳的中國茶印象，面對下一個風華十年的展開，王德傳茶莊回歸中國文人的問世態度，一切從本質出發，將作學問的態度來經營茶莊，以古書閣概念藏納茶香, 細膩詮釋當代讀書人生活的美好縮影。王德傳將空間讓給茶香，奉茶時間留給客人，任一眼角餘光，都能展顏心緩，靜下心來，品一杯茶的細緻與美好。

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    臺中新光三越中港店
    地址：臺中市西屯區臺灣大道三段301號B2
    電話：04-22518660
    營業時間：週一~週五11:00-22:00, 假日10:30-22:00
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    2012年底，王德傳茶莊由長春路轉境到中山北路臺北本店，依舊是中國紅底黑落的蒼勁書法傳達王德傳的中國茶印象，面對下一個風華十年的展開，王德傳茶莊回歸中國文人的問世態度，一切從本質出發，將作學問的態度來經營茶莊，以古書閣概念藏納茶香, 細膩詮釋當代讀書人生活的美好縮影。王德傳將空間讓給茶香，奉茶時間留給客人，任一眼角餘光，都能展顏心緩，靜下心來，品一杯茶的細緻與美好。

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    臺北松山機場店
    地址：臺北市松山區敦化北路340-9號2F(一航廈)．2F台灣伴手禮館
    電話：02-25475278
    營業時間：週一-週五 06:00~20:30 , 週六-週日06:00~20:30
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    統一時代百貨臺北店
    地址：臺北市信義區忠孝東路五段8號B2
    電話：02-27226098
    營業時間：週日~週四 11:00~21:30 ，週五~週六 11:00~22:00
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  • 臺北本店

    地址：臺北市中山區中山北路一段95號
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    地址：臺北市大安區永康街10-2號
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  • 遠東SOGO百貨臺北復興館

    地址：臺北市大安區忠孝東路三段300號B3 (捷運忠孝復興站2號出口)
    電話：02-87721883

  • 臺中新光三越中港店

    地址：臺中市西屯區臺灣大道三段301號B2
    電話：04-22518660

  • 臺北松山機場店

    地址：臺北市松山區敦化北路340-9號2F(一航廈)．2F台灣伴手禮館
    電話：02-25475278

  • 統一時代百貨臺北店

    地址：臺北市信義區忠孝東路五段8號B2
    電話：02-27226098
    上海新天地門市
    地址：上海市黃浦區馬當路368號，SOHO復興廣場C幢C101-102室
    電話：021-33316101
    營業時間：週一~週日 10:00-19:00
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    上海新天地，上海歷史文化風貌的展示區，中西方文化融合的時尚地標。漫步於新天地，轉角邂逅好茶~王德傳茶莊，一個全新概念的Tea Lounge，路過門外，店內的舒適與靜謐，吸引你的走進，推開大門，撲面的茶香，親切的微笑，柔和的燈光，濃厚的茶文化，跟隨店員，聆聽她們娓娓道出每款茶的來歷、身世與個性，聽聽音樂，聊聊茶，試試好茶，這應該就是美好時光的定義了。

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    上海興業太古匯門市
    地址：上海市静安區石門一路288號興業太古匯一樓L156號
    電話：021-62898386
    營業時間：週ㄧ~週日 10:00-21:30
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    2019年，王德傳興業太古匯店正式揭幕，與王德傳在其它城市的門店有所不同，太古匯店的整體風格簡約素雅又不失時尚感，氛圍輕鬆、明快。大陸地區第一家茶飲店也同時迎客。茶飲區設計精緻溫馨，與友人在此區域喝一杯鮮萃的茶飲，閒談休憩或與客戶洽談溝通，都是不錯的選擇。

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    上海高島屋門市
    地址：上海市長寧區虹橋路1438號高島屋百貨地下一層055號店鋪
    電話：021- 62786988
    營業時間：週一~週日 10:00-21:30
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    臨近上海虹橋樞紐的高島屋門店，沿襲著王德傳門店的一貫風格，以古書閣概念藏納茶香。門店雖小，但仍可安靜地品一杯茶，放緩身心。

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    四川成都門市
    地址：四川省成都市錦江區中紗帽街8號太古里中里7棟1層1239號
    電話：028-64656609
    營業時間：週一~週日 10:00-22:00
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    開在成都最繁華熱鬧的中心區域，太古裡店如嘈雜世界中的一隅綠洲，為茶友們提供一方靜謐。在有著深厚喝茶文化的城市，到門店喝一些不同的茶，聽店員娓娓道來每款茶的個性與故事，讓時光定格在這杯茶中。

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    江蘇蘇州門市
    地址：江蘇省蘇州市南石子街10號（探花府內）
    電話：132-62280535
    營業時間：週一~週日10:00-20:00
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    位於姑蘇區平江路的探花府原是晚清重臣潘祖蔭的府邸，據說是其仿祖父在京城御賜圓明園宅第格式而建，是融合了南北建築風格的典範。走進探花府店，在庭院樓閣中喝一杯茶，感受光陰婆娑，享受時光饋贈。

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  • 上海新天地門市

    地址：上海市黃浦區馬當路368號，SOHO復興廣場C幢C101-102室
    電話：021-33316101

  • 上海興業太古匯門市

    地址：上海市静安區石門一路288號興業太古匯一樓L156號
    電話：021-62898386

  • 上海高島屋門市

    地址：上海市長寧區虹橋路1438號高島屋百貨地下一層055號店鋪
    電話：021- 62786988

  • 四川成都門市

    地址：四川省成都市錦江區中紗帽街8號太古里中里7棟1層1239號
    電話：028-64656609

  • 江蘇蘇州門市

    地址：江蘇省蘇州市南石子街10號（探花府內）
    電話：132-62280535
    誠品生活日本橋店
    地址：103-0022日本東京都中央區日本橋室町3丁目2番1號2F-4
    電話：81-3-62623995
    營業時間：週一~週日11:00-20:00
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    致力於推廣茶文化，2019年9月，首度以複合式體驗空間於東京日本橋開店。店鋪規劃為三區，零售區展售台灣產區烏龍茶、中式紅茶、中式綠茶、中式茶具等商品；茶館區規劃了「工夫茶區」與「特調茶區」。「工夫茶區」由德傳茶師展演工夫茶席，「特調茶區」含烏龍特調、烏龍調酒、烏龍氣泡茶，高壓鮮粹台灣烏龍茶。期許以多元的茶飲體驗，與茶友相知、相交、相惜，實踐以德傳人本質。

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  • 誠品生活日本橋店

    地址：103-0022日本東京都中央區日本橋室町3丁目2番1號2F-4
    電話：81-3-62623995

以德傳人、以茶會友

王德傳茶莊的故事從1862年開始，創建人王俺尚於清同治年間由福建晉江渡海來臺，在臺南府城創立了第一家茶莊。百多年的傳承及熱忱，王德傳累積了豐富的經驗，更從中體會到以一個新的方法來詮釋傳統中國茶，使茶葉以新的面貌，面對新一代的茶客。

王德傳茶莊，更提供全新概念的門市空間，簡潔時尚的裝潢風格，同時又透露著百年老店的自在，即使不買茶，來隨便看看，交換茶經，聽聽音樂，或試試些好茶，相信都可以帶給你一段美好時光。

我們的茶專家，具備豐富茶葉知識，並擁有敏銳挑剔的口感，每年花大部份時間在臺灣及中國的茶產地旅行，除了尋找最棒的茶葉，同時深入了解當地土壤、氣候、雨水、海拔高度以及茶農製茶過程，精確掌握每一個影響茶口味的細節。

從100多年前王德傳茶莊創立開始，便對所有精挑細選的茶葉，再以炭火烘焙，讓不同的茶葉，表現出各自最佳的風味。王德傳式烘焙法是一種提昇茶性與口感的烘焙方式。從選茶開始，選用最適合的茶菁，製成各種不同種類的茶類，並分別為不同茶類設計不同的烘焙方式，使茶葉的「香氣」和「味道的氛圍」發揮得淋漓盡致，達到氣清、質醇、韻雅、香遠的最佳標準。

跨界聯名 東西交融的優雅之味

王德傳 X 路易威登 茶人的旅行硬箱

王德傳茶莊第五代傳人王俊欽經常往返海峽兩地，夢想能訂製一只便於攜帶且完美收納茶品與茶具的旅行箱，能夠隨時與人分享好茶，充分展現茶人的自我品味。
在契機下路易威登邀請王德傳茶莊共同創作「茶人旅行箱」由王俊欽先生擔任策畫，從2016至2019年連續四年展演不同主題硬箱，展現中國茶博大精深的風雅意蘊，既傳承也創新，既復古又時尚。

  • 工夫茶箱
    宋朝「潮州工夫泡」的泡茶藝術為詮釋中國茶最極致的品飲方式，特別邀集臺灣各界職人，復刻宋明以來小巧精緻、富含典故的「工夫茶具」收藏於【工夫茶箱】之中。
    工夫茶便
    攜旅行組
    輕巧的【工夫茶便攜旅行組】針對單獨行茶的茶人設計，內含兩款茶，收藏市場少見薄胎製作柴燒個人茶具組，為行茶優雅做嫁。
    媒體報導
    2016
  • 普洱茶道硬箱
    普洱茶，名重天下，為足以媲美西方紅酒的中國茶品。2016年為普洱茶最佳品味年份，特別挑選當年度「保山茶區-昌寧」、「臨滄茶區-臨滄」、「西雙版納(東)-倚邦」、雲南茶區優質普洱茶，搭配陶藝名家章格銘手作茶具，推出【普洱茶道硬箱】，收藏當年度的風雨陰晴，與一代茶人相承的技藝。
    2017
  • 茶品發酵度
    品茗硬箱
    【茶品發酵度品茗硬箱】為品飲不同發酵工藝的茶品所設計，邀請陶藝名家章格銘結合異材質與跨界思維，依不同茶品量身手作專屬茶具，陶茶碗輕揚花香，紫砂壺回韻果香，陶壺圓潤梅香，將茶色茶味臻至美境。
    品茶品酒
    旅行硬箱
    【品茶品酒旅行硬箱】創作全球唯一以茶酒同飲的創新概念，收藏三款德傳珍藏烏龍茶、三款白馬酒莊窖藏紅酒，將臺灣烏龍茶與法國葡萄酒搭配同飲。集結東方職人以玻璃、柴燒、半瓷等創新材質手作專屬品飲茶具、酒器，創造中西文化交融的極致品茗體驗。
    媒體報導
    2018
  • 香滿茶席
    旅行硬箱
    結合茶文化與香文化兩大中國藝術底蘊，以茶與香搭配品飲為概念，邀約臺灣職人手作茶具與香具，推出箱中有箱的【香滿茶席旅行硬箱】，內含【茶香共品組】以及【外攜旅行組】。
    2019

藝文合作—品雅趣生活，賞千面文化

秉持「以德傳人、以茶會友」品牌初心，結合藝文與茶塾，透過聽覺、視覺、嗅覺、味覺等感官體驗，展演當代文人多元豐富的美好生活。

文化合作

  • 【德傳講堂】專屬德傳會員的人文饗宴
    【德傳講堂】專屬德傳會員的人文饗宴
    德傳講堂是專屬德傳會員的人文饗宴。2011~2012年王德傳邀請藝文、生活、自然觀察領域的藝文朋友們－方文山、莊伯和、張宏庸、張東君、劉克襄、葉怡蘭、楊錦聰、董國光、董舜文、盧佳君、瀬上剛等，於德傳茶館舉辦"德傳講堂"分享他們貼近生活的思考與體驗，一同延伸生活中美好的感動。
  • 【王德傳X華文朗讀節】攜手建構朗讀城市
    【王德傳X華文朗讀節】攜手建構朗讀城市
    王德傳於2015及2016年攜手華文朗讀節，於活動會場打造"Let’s TEAgether品茶小屋"陪伴閱讀，讓閱聽者充分體驗茶與閱讀相伴的美好，並舉辦茶塾與泡茶體驗課程與其互動，引領閱聽者從賞到品，透過體驗中式茶飲的大千世界，勾勒與茶共處的書香品閱藍圖，建構一座樂在書中的朗讀城市。
  • 【王德傳X GQ Taiwan】與茶相伴.小松美羽臺灣首場創作
    【王德傳X GQ Taiwan】與茶相伴.小松美羽臺灣首場創作
    王德傳與ＧＱ於"2017年度風格男人特展"開啟緣份，於華山藝文中心"男人圖書館"展區奉茶，陪伴藝術新星小松美羽（Miwa Komatsu）臺灣首場公開創作。雙方更於2018年深度合作"GQ BUSINESS風格商業講堂"，王德傳以茶會友，與「販售台味」、「空間再生」、「以進國際品牌」、「風格商業再進化」等四堂課相伴，與風格品牌共創臺灣風格創業動能。

藝術合作

  • 【王德傳X上海各大劇院】茶香與藝術深度交流
    【王德傳X上海各大劇院】茶香與藝術深度交流
    王德傳為推廣茶文化與品飲體驗，全面性與上海大劇院、上汽文化廣場、震旦博物館、上海大寧劇院等指標性劇院及表演場地合作，結合劇場相關劇目推廣茶品，2016-2017年更與上汽文化廣場及上海大劇院深度合作貴賓室專屬奉茶，共推會員專屬茶品訂製，將茶文化融合一流藝術作品與文化體驗，玩轉雅趣文化，共構現代生活美學藍圖。
  • 【王德傳X花間堂】音樂與茶相伴旅行
    【王德傳X花間堂】音樂與茶相伴旅行
    王德傳駐點花間堂，2017年起結合花間堂年度"音樂·茶·旅行"系列活動推廣好茶。王俊欽先生與崑曲王子張軍應花間堂之邀，於同里百年建築麗則女學以茶佐曲會知己。張軍以一曲傳誦千古的"春江花月夜"唱出超越五十年的時空愛戀；王先生則以普洱茶自唐朝至今的身世，邀約愛茶人品味普洱歲月風華，邀約旅者於途中帶著茶與音樂啟程。
  • 【王德傳X果陀劇場】共推聯名茶品－等待果陀茶
    【王德傳X果陀劇場】共推聯名茶品－等待果陀茶
    王德傳與果陀長期藝文交流，結合劇碼於演出場次掃碼送茶，如〈淡水小鎮〉結合了茉莉出嫁喝的凍頂烏龍茶推廣茶品等；果陀劇團名稱來自劇本"等待果陀"，引申為等待希望；而好茶也是一連串等待的過程，雙品牌於2017年深度合作，結合"等待"主題，共同推出"等待果陀茶" 聯名茶品，並落實於果陀當年度一百五十多場演出推廣。

日本藝文合作

  • 【王德傳X觀光協會東京事務所】
    【王德傳X觀光協會東京事務所】"臺灣印象"攝影藝術展開幕茶會
    臺灣豐富的歷史文化孕育了多樣的社會結構樣貌，多元族群創造了繽紛的人文景觀，為讓日本民眾更加瞭解臺灣特色與多元文化，2019年觀光協會東京事務所特別於所屬文化中心辦理"臺灣印象"攝影藝術展，並邀請同為臺灣茶文化代表的王德傳茶莊於開幕茶會擺設茶席，傳揚臺灣茶文化之美。

媒體報導 百年精神 以德傳人

來自各大媒體的鼓勵，見證王德傳經典傳世的精神。

媒體報導

國際媒體報導

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